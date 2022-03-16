Виновники январских событий будут наказаны - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заверил, что виновники январских событий будут наказаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время событий трагического января и последующего режима ЧП за различные правонарушения были задержаны около двух тысяч человек. Тогда мною было дано указание Генпрокуратуре установить степень их вины и в случае отсутствия отягчающих обстоятельств смягчить наказание задержанным лицам», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

По словам Президента, в результате многие граждане были освобождены.

«При этом лица, совершившие серьезные преступления, в полной мере ответят перед законом. Поступить по-другому – пойти навстречу крикунам и популистам – значит, предать память невинно погибших. В отношении нескольких сотен человек возбуждены уголовные дела», - заключил Глава государства.



