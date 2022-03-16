РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:22, 16 Март 2022 | GMT +6

    Виновники январских событий будут наказаны - Президент РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заверил, что виновники январских событий будут наказаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во время событий трагического января и последующего режима ЧП за различные правонарушения были задержаны около двух тысяч человек. Тогда мною было дано указание Генпрокуратуре установить степень их вины и в случае отсутствия отягчающих обстоятельств смягчить наказание задержанным лицам», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

    По словам Президента, в результате многие граждане были освобождены.

    «При этом лица, совершившие серьезные преступления, в полной мере ответят перед законом. Поступить по-другому – пойти навстречу крикунам и популистам – значит, предать память невинно погибших. В отношении нескольких сотен человек возбуждены уголовные дела», - заключил Глава государства.



    Теги:
    Президент Послание Президента РК-2022 Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!