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Виновника пожара вытащили из горящей квартиры спасатели в ВКО
14 Августа 2022 09:57

Виновника пожара вытащили из горящей квартиры спасатели в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели ВКО эвакуировали из горящего дома троих жителей, 10 человек эвакуировались самостоятельно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

При пожаре в многоквартирном доме спасатели эвакуировали жителей и спасли мужчину

Пожар начался в квартире, расположенной на четвертом этаже. На момент прибытия пожарных подразделений внутри жилого помещения горели деревянные конструкции мебели, матрас. Самостоятельно эвакуировались 10 жителей.

Пожарными из зоны задымления выведено еще три жителя.

Огонь ликвидирован на площади 1 кв. метр.

Из квартиры, где был очаг пожара, сотрудники службы пожаротушения ДЧС ВКО спасли мужчину, 1966 года рождения. Его осмотрели врачи Центра медицины катастроф, факт отравления продуктами горения не подтвердился.

Как оказалось, он и устроил пожар, чуть не уснув с сигаретой, которую забыл потушить.

«ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности:

- ни в коем случае не допускать курения в постели;

- быть осторожными с огнем;

- по возможности, иметь в доме или квартире огнетушитель.

При пожаре сообщать по номеру 101 или 112», - говорится в публикации пресс-службы ДЧС Восточно-Казахстанской области в Instagram.


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