Вынесшего мягкий приговор убийце 5-летней девочки судью уволили с должности в Сарыагаше

Указ об этом подписал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства Kazinform, со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного суда.

Указ, в соответствии с которым судья Сырыагашского районного суда Нурказы Шетенов уволен с должности по решению Судебного жюри с формулировкой «за совершение дисциплинарного проступка», был подписан накануне.

Имя судьи Нурказы Шетенова стало широко известно после резонансного убийства 5-летней девочки. Она была изнасилована и убита жителем села Жибек Жолы, ранее судимым за убийство.

За тяжкое преступление он отсидел около 10 лет, но выйдя на свободу, в мае совершил новое преступление, нанеся увечья топором своему знакомому. За это судья Нурказы Шетенов приговорил его к трем годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля. А уже в июле 48-летний преступник изнасиловал и убил девочку, нанеся множественные ножевые ранения и спрятав тело в сарай.

В октябре минувшего года судья Шетенов, по мнению общественности, вынесший мягкий приговор убийце-рецидивисту, покинул кресло председателя Сарыагашского районного суда, но остался работать в должности судьи этого же суда. Новым указом Главы государства Нурказы Шетенов уволен и с этой должности.

— При желании Нурказы Шетенов может претендовать на должность судьи, но в его послужном списке останется запись о том, что ранее он был уволен за совершение дисциплинарного проступка, — сообщил агентству Kazinform пресс-секретарь Туркестанского областного суда Асет Серикбаев.

Ранее в Сарыагашском районном суде Туркестанской области был оглашен приговор сотруднику Сарыагашского районного отдела пробации Турарбеку Тильдаханову. Его обвиняли в халатности, повлекшей тяжкие последствия, по делу об изнасиловании и убийстве девочки.