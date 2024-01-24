Вымогавшего деньги мужчину задержали в Туркестане

Мужчину, вымогавшего деньги с ножом, задержали полицейские в Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В УП Туркестана с заявлением обратился молодой человек. Он сообщил, что днем на одной из улиц города неизвестный мужчина, угрожая ножом, вымогал у него 200 тысяч тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 27-летнего мужчину, причастного к преступлению.

Выяснилось, что днем, когда молодой человек шел домой к другу, перед ним вышел неизвестный мужчина и стал угрожать ножом. Затем он стал вымогать деньги. У парня не оказалось в кармане денег, тогда подозреваемый забрал его мобильный телефон.

В настоящее время подозреваемый задержан, а по факту вымогательства проводится досудебное расследование.