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    22:44, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Вымогавшего деньги мужчину задержали в Туркестане

    Вымогавшего деньги мужчину задержали в Туркестане
    Фото: Polisia.kz

    Мужчину, вымогавшего деньги с ножом, задержали полицейские в Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В УП Туркестана с заявлением обратился молодой человек. Он сообщил, что днем на одной из улиц города неизвестный мужчина, угрожая ножом, вымогал у него 200 тысяч тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 27-летнего мужчину, причастного к преступлению.

    Выяснилось, что днем, когда молодой человек шел домой к другу, перед ним вышел неизвестный мужчина и стал угрожать ножом. Затем он стал вымогать деньги. У парня не оказалось в кармане денег, тогда подозреваемый забрал его мобильный телефон.

    В настоящее время подозреваемый задержан, а по факту вымогательства проводится досудебное расследование.

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Борьба с преступностью Криминал Происшествия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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