Вилкой в лицо ударил водителя такси пассажир в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Туркестане пассажир такси проткнул лицо водителя вилкой. Пострадавшему пришлось спасаться бегством, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции области, в управление полиции Туркестана обратился водитель такси. По его словам, происшествие произошло около 07:15 часов. Двое неизвестных лиц вызвали такси по телефону. По дороге один из пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, начал досаждать таксисту. А после и вовсе ранил водителя, ударив его вилкой в лицо. Благо, потерпевшему удалось убежать от обидчиков.

Таксист незамедлительно обратился в полицию, которая сумела по горячим следам, в течение получаса, задержать правонарушителей. Как оказалось, они разъезжали на машине потерпевшего. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые являются местными жителями.

«Данный факт был зарегистрирован по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РК. Один из подозреваемых взят под стражу, второй – отпущен под расписку. В настоящее время проводится досудебное расследование», - заключили в ДП области.