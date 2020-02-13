+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -6 °С
USD 376.20 EUR 410.77
RUB 5.96 CNY 53.96
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вилкой в лицо ударил водителя такси пассажир в Туркестане

13 Февраля 2020 01:40
Поделиться:
Вилкой в лицо ударил водителя такси пассажир в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Туркестане пассажир такси проткнул лицо водителя вилкой. Пострадавшему пришлось спасаться бегством, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Ещё один студент с ножевыми ранениями попал в больницу в Актобе
Ножом ранили студента в ходе драки в Актобе Ножевое ранение получил в потасовке подросток в Арыси Пьяный мужчина ранил ножом таксиста в Алматы

Как сообщили в департаменте полиции области, в управление полиции Туркестана обратился водитель такси. По его словам, происшествие произошло около 07:15 часов. Двое неизвестных лиц вызвали такси по телефону. По дороге один из пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, начал досаждать таксисту. А после и вовсе ранил водителя, ударив его вилкой в лицо. Благо, потерпевшему удалось убежать от обидчиков.

Таксист незамедлительно обратился в полицию, которая сумела по горячим следам, в течение получаса, задержать правонарушителей. Как оказалось, они разъезжали на машине потерпевшего. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые являются местными жителями.

«Данный факт был зарегистрирован по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РК. Один из подозреваемых взят под стражу, второй – отпущен под расписку. В настоящее время проводится досудебное расследование», - заключили в ДП области.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Багдат Хасенова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив