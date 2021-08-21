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Виктория Трегубова: В стране есть все возможности для изучения казахского языка

21 Августа 2021 15:49
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Виктория Трегубова: В стране есть все возможности для изучения казахского языка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Доме дружбы прошел круглый стол на тему «30-летие Независимости – 30-летие единства, мира и согласия», посвященный Дню Конституции Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Конечно, в этом году мы отмечаем особый год для Казахстана, 30-летие нашего суверенитета. Вместе с тем, мы собрались вместе, чтобы проанализировать достигнутые успехи и напомнить, какие цели предстоит достичь. Казахстан – это особая страна. Мы всегда гордились этим. С момента обретения независимости, наша страна выбрала путь последовательных реформ, не забывая при этом про основные конституционные принципы», - сказала на круглом столе заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований Айгуль Садвакасова.


В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса, члены экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, представители интеллигенции и этнокультурных объединений.

Депутат Мажилиса Наталья Дементьева подробно остановилась на языковой ситуации в стране.

«У нас есть только одна Родина, это Казахстан. Наша задача – сохранить и в дальнейшем донести до следующего поколения главную ценность, переданную нам Елбасы – это межэтническое согласие. Мы не можем его потерять. Ведь мы в ответе перед следующим поколением. Поэтому мы должны сохранять межнациональное согласие», - заявила депутат.

Виктория Трегубова, родившаяся в России и переехавшая с родителями в Жамбылскую область по семейным обстоятельствам, отмечает, что дискриминации по языку в стране нет.

«Я никогда не испытывала давления. Я и сейчас вижу это. В целом казахский народ всегда гостеприимно относился к представителям других национальностей. И по сей день к тебе относятся с заботой. Созданы все условия, есть бесплатные курсы, начиная со школы. Если у человека есть такое намерение и желание, он будет учить государственный язык», - заключила В. Трегубова.


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#АНК   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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