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Виктор Коточигов защитил чемпионский титул WBC International в Алматы

16 Декабря 2019 23:29
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Виктор Коточигов защитил чемпионский титул WBC International в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 26-летний казахстанский боксер-профессионал Виктор Коточигов защитил титул чемпиона мира по версии WBC International в легком весе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В главном событии вечера бокса в Алматы он встретился с аргентинцем Хавьером Хосе Клаверо и выиграл бой единогласным решением судей. Таким образом, непобежденный казахстанец одержал 11-ую победу в карьере и тем самым защитил ранее завоеванный свой титул. А его соперник потерпел шестое поражение при 27 победах.

Еще один титульный бой за звание молодежного чемпиона мира по версии WBC провел казахстанец чемпион Азии и вице-чемпион мира среди юниоров Султан Заурбек. Он досрочно победил Лешана Ли из Китая.

Успешно выступили в андеркарте вечера также другие наши соотечественники, как Нурдос Толебай, Мирасали Сарсенов, Нуртас Ажбенов, Елшат Ныгметолла, Абай Толеш, Рай Сейтжанов. Казахстанец, чемпион WBC Youth Inter-Continental в легчайшем весе Искандер Харсан проиграл камерунцу Томасу Эссомбе.

Вечер международного профессионального бокса Independence Day прошел во Дворце спорта имени Балуана Шолака. В целом на ринг вышли 12 боксерских пар из ближнего и дальнего зарубежья.

Отметим, вечер бокса компании ESPN и iFL TV в прямом эфире показывали в 60 странах мира. В Казахстане прямую трансляцию вел телеканал QazSport.

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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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