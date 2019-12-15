Виктор Коточигов и Хавьер Хосе Клаверо провели дуэль взглядов перед боем в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-профессионал Виктор Коточигов провел дуэль взглядов со своим соперником аргентинцем Хавьером Хосе Клаверо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Боксеры выйдут на ринг завтра, 16 декабря, в День независимости РК. Казахстанец будет защищать завоеванный ранее титул чемпиона мира по версии WBC International в легком весе (60 кг).

Для Виктора эта встреча будет 11-й в карьере. В активе его соперника, аргентинца 32 боя, 27 побед и 5 поражений.

Вечер международного профессионального бокса Independence Day состоится во Дворце спорта имени Балуана Шолака и начнется в 16:00 ч. В целом на ринг выйдут 12 боксерских пар из ближнего и дальнего зарубежья.

Честь Казахстана будут защищать Искандер Харсан (чемпион WBC Youth Inter-Continental в легчайшем весе), чемпион Азии и вице-чемпион мира среди юниоров Султан Заурбек, Нуртас Ажбенов, Абай Толеш, Рай Сейтжанов, Елшат Ныгметолла, Мирасали Сарсенов, Нурдос Толебай.

Отметим, компании ESPN и iFL TV будут вести прямую трансляцию предстоящего вечера бокса в 60 странах мира. В Казахстане прямую трансляцию турнира организует телеканал QazSport.



