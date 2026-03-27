«Википедия» запретила публиковать написанные с помощью ИИ статьи

Новая политика была вынесена на голосование и получила подавляющую поддержку редакторов: 40 голосов «за» и только 2 «против».

— Текст, сгенерированный с помощью больших языковых моделей, таких как ChatGPT, Gemini, DeepSeek, часто нарушает несколько основных правил Википедии, касающихся контента, — говорится на сайте энциклопедии.

По этой причине использование ИИ для генерации или переписывания контента статей запрещено, за исключением двух случаев:

редакторы могут использовать большие языковые модели для внесения базовых корректур в собственные тексты, но только если текст проверен на точность человеком;

редакторам также разрешается использовать ИИ для перевода статей из «Википедии» на другом языке на английский, при условии, что редакторы владеют обоими языками для проверки ошибок.

— Я искренне надеюсь, что это сможет положить начало более масштабным переменам. Расширить возможности сообществ на других платформах и превратить это в массовое движение пользователей, которые будут решать, следует ли приветствовать ИИ в своих сообществах и в какой степени, — заявил администратор Википедии.

Стоит отметить, что ограничение действует только в англоязычном разделе.

Ранее сообщалось, что «Википедия» теряет пользователей из-за ИИ.

Мы также писали о том, что Илон Маск запустил альтернативу «Википедии».