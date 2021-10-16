VIII съезд онкологов и радиологов Казахстана проходит в Туркестане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - VIII съезд онкологов и радиологов Казахстана с международным участием проходит в Туркестане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В работе Съезда принимают участие ученые и практикующие специалисты-онкологи из ведущих научных и клинических центров Франции, Испании, США, Турции, Кореи, Грузии, России, Украины и стран СНГ.

Программа Съезда охватывает ключевые темы оказания онкологической помощи, в течении этих трех дней будут представлены практические и научные результаты достижений современной онкологии и радиологии, проведены операции с приглашением видных экспертов Казахстана и зарубежных коллег.

В рамках Съезда на реальной и виртуальной площадках обсуждается широкий круг актуальных вопросов современной онкологии, в том числе оказания онкологической помощи в условиях пандемии COVID-19.

«В ходе восьмого съезда онкологов и радиологов Казахстана состоится обмен опытом между нашими и зарубежными специалистами, а продукт этого обмена - полученные знания будут внедрены в широкую практику, в общем и целом послужат делу укрепления здоровья населения нашей страны», - отметила академик, главный внештатный онколог МЗ РК, председатель правления КазНИИОиР Диляра Кайдарова.

По итогам 2020 года в республике заболеваемость злокачественными новообразованиями составила 173,5 на 100 тысяч населения. В абсолютных цифрах выявлено 32 526 новых заболевших. Снижение заболеваемости составило 11,4%.

Контингент онкологических больных в 2020 году составил 190 159 больных (2019 год- 186 326 пациент).

В структуре онкологической заболеваемости на первом месте рак молочной железы (13,2%), на втором - рак легкого (10,4%), на третьем - колоректальный рак (9,6%).

56,0% в возрастной структуре заболевших - лица трудоспособного возраста.

По данным электронного регистра онкологических больных показатель смертности от злокачественных новообразований за 2020 год составил 75,5 на 100 тысяч населения, это 14 150 случаев. Снижение уровня смертности составило 0,7%.

Отметим, что оказание онкопомощи населению Казахстана полностью бесплатное и входит в ГОБМП.