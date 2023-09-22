VII Всемирный конгресс математиков тюркского мира стартовал в Туркестане

В университете Ахмеда Ясави стартовал VII Всемирный конгресс математиков тюркского мира (TWMS Congress-2023). В мероприятии принимают участие более 500 ученых-математиков из 20 стран мира. Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо на церемонию открытия Всемирного конгресса и пожелал успехов работе научного форума, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Миннауки и высшего образования РК.

- Математика – наука, занимающая особое место в истории развития человечества. Его достижения широко применяются в экономике, передовых технологиях и других областях. Проведение такого коллегиального собрания в городе Туркестан, считающемся духовной столицей тюркских народов, несомненно, придаст новый импульс развитию математики в стране. Я верю, что на сегодняшней встрече будут высказаны здравые мнения и глубокие мысли относительно укрепления международных связей ученых и развития отрасли, - написал Президент.

Основной целью Конгресса являются расширение международных связей и научного сотрудничества ученых, содействие развитию математической науки и применение достижений математики, информационных технологий в научных исследованиях, технике и образовании.

Также наилучшие пожелания участникам направил Премьер-Министр РК Алихан Смайлов.

Мероприятие проходит под председательством президента Национальной инженерной академии РК, президента математического общества тюркского мира академика Бакытжана Жумагулова.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды и вице-министр науки и высшего образования Ахмед-Заки Дархан, принявшие участие в Конгрессе, отметили, что сегодняшнее совещание будет способствовать дальнейшему развитию математической науки и даст прекрасную возможность получить информацию о последних достижениях ученых.

В конгрессе участники особое внимание уделяют повышению роли математической науки в реализации поставленных задач. На форуме также будут рассматриваться современные проблемы информатизации и преподавания математики в средних и высших школах. Предполагается подготовка научных программ для совместного решения актуальных проблем, поднятых математиками тюркского мира.

Отметим, научный форум организован при поддержке Математического общества тюркского мира, Министерства науки и высшего образования РК, акимата Туркестанской области и Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави. Мероприятие длится два дня.На секциях по 10 направлениям математики и на одном мини-симпозиуме будет представлено 405 докладов по последним научным результатам в современной математической науке. На заключительном собрании конгресса будут награждены ведущие ученые-математики тюркского мира.