VII сезон UNIQUE FASHION SHOW проходит в Астане

Масштабный fashion-проект объединил около 300 участников — детей, дизайнеров, представителей индустрии, блогеров и гостей со всего Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Главная особенность показа — его инклюзивный формат. На подиум вместе с профессиональными и начинающими моделями выходят дети с особыми потребностями. Как отмечает один организатор проекта, дизайнер Гульнур Бокен, эта идея была главной, когда задумывался проект.

— Почему мы отделяем этих детей от общества? Они должны быть с нами вместе, чувствовать, что у них все возможно, — подчеркнула она.

По ее словам, сегодня число детей с особенностями развития, которые участвуют в проекте, составляет от 10 до 20%. Для многих из них это первый опыт выхода на подиум, который помогает обрести уверенность и раскрыть потенциал.

Фото: Kazinform

Родители поддерживают такой подход. Мама одной из участниц Арайлым Жатаева рассказала, что ее дочь участвует в проекте уже третий сезон.

— Для нас это очень важно. Дети здесь раскрываются, радуются, — поделилась она.

В рамках VII сезона представлено четыре авторские коллекции, объединенные общей концепцией «вселенной» бренда. Центральной стала линия «Альфа Бала», посвященная детям, как главной ценности семьи. Также зрителям показали сказочную коллекцию «Розовая принцесса любви» и контрастную ей «Черную принцессу», а также коллекцию «Манимейкер».

Фото: Kazinform

В показе задействовано около 200 моделей со всей страны. Кастинги стартовали еще в январе: команда проекта провела отбор в семи городах, после чего участники проходили двухмесячное обучение.

— Они обучались два месяца, многие сдавали экзамен, и сегодня на подиум вышли лучшие из лучших, — отметила Гульнур Бокен.

Всего подготовлено 60 образов, которые распределены на три блока — утренний, дневной и вечерний показы.

Фото: Kazinform

Несмотря на растущий интерес к проекту, организаторы признают, что развитие модной индустрии в Казахстане связано с рядом сложностей — от высокой себестоимости до нехватки специалистов и конкуренции с зарубежными брендами. Тем не менее, по их словам, такие проекты помогают поддерживать локальных дизайнеров и формировать интерес к отечественной моде.

UNIQUE FASHION SHOW проводится при поддержке Фонда развития креативных индустрий. Организаторами выступают ALFABALA.PROJECT и Республиканское общественное объединение «Союз родителей особенных детей».

Ранее сообщалось, сколько казахстанских детей обучаются в инклюзивной среде.