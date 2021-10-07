VII Евразийский антимонопольный форум проходит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проходит VII Евразийский антимонопольный форум, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организаторы форума - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан и АО «Центр развития и защиты конкурентной политики».

Форум является весомой международной площадкой для обмена практическим опытом и мнениями представителей государственных органов, экспертного сообщества и бизнеса по вопросам антимонопольного регулирования национальных и трансграничных рынков на территории Евразийского континента.

Ключевые темами VII Форума стали новые подходы к оценке состояния конкуренции на товарных рынках и проведению расследований. Возможности защиты своих прав и интересов субъектами рынка при нарушениях конкуренции на трансграничных рынках. Практика разрешения споров между конкурентами. Практические вопросы защиты интересов субъектов рынка в случаях. Антимонопольный комплаенс как эффективный способ снижения антимонопольных рисков.

«Проведение форума в Казахстане стало доброй традицией. Ежегодно здесь встречаются руководители антимонопольных ведомств ближнего и дальнего зарубежья. Представители мирового экономического сообщества и бизнес структур. Поднимаемые вопросы являются весьма актуальными для дальнейшего развития наших стран. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев определил честную конкуренцию в качестве одного из семи принципов, на которых должен базироваться новый экономический курс Казахстана.

Средняя рыночная доля трех крупных игроков на сегодня составляет от 70 до 100% в разных отраслях. Об этом Глава государства отметил в своем прошлогоднем Послании народу Казахстана. В стране требуется создание в стране более совершенных условий для конкуренции. Для чего необходимо внедрение долгосрочной проактивной конкурентной политики, заключающейся в активном участии антимонопольного органа в развитии конкуренции, а не только в ретроспективной ее защите»,- сказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Серик Жумангарин.

В рамках Евразийского антимонопольного форума состоится подписание договора о сотрудничестве между Международным центром конкурентного права, инноваций и политики и Международным центром конкурентного права и политики БРИКС.