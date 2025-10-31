Выход из тени: в Восточном Казахстане прошли сотни налоговых рейдов

По словам заместителя руководителя департамента Кабыша Сайранкана, рейды показали, что часть предпринимателей продолжали работать без регистрации, в туристических зонах сдавали жилье без уплаты налога или не вели учет поступлений.

— Мы усилили профилактическую работу и цифровой мониторинг. Благодаря аналитическим инструментам стало проще отслеживать обороты и движение средств, а также выявлять тех, кто скрывает доходы. Это позволило повысить прозрачность бизнеса и дисциплину налогоплательщиков, — отметил Кабыш Сайранкан.

За отчетный период в регионе выявлено 108 административных нарушений. По результатам проверок часть налогоплательщиков добровольно устранила недоимку, остальные привлечены к ответственности.

В департаменте также сообщили, что поступления в государственный бюджет выросли вдвое. И за январь–сентябрь составили 336,3 млрд тенге. Из них 170,3 млрд направлено в местный бюджет, 166 млрд — в республиканский. При этом поступления в республиканский бюджет выросли почти в шесть раз по сравнению с прошлым годом.

— Рост поступлений обеспечен, прежде всего, за счет налога на добычу полезных ископаемых, а также за счет предприятий промышленного сектора и торговли. В регионе наблюдается оживление деловой активности, и этот эффект сразу отражается на налоговых сборах, — подчеркнул Сайранкан.

Кроме того, в рамках работы по местным налогам проведено 170 рейдов. Особое внимание уделяется имущественным и транспортным налогам физических лиц. В результате погашена часть задолженностей, а также ведётся адресная работа с теми, кто уклоняется от платежей.

В департаменте отмечают, что подобная работа продолжится и в следующем году. Особое внимание будет уделено профилактике и цифровому контролю за движением налоговых потоков.

