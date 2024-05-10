Выезд из Казахстана ограничили 7882 должникам по алиментам

На сегодня 292 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов находится на исполнении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минитерства юстиции РК Талгат Уали, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На сегодняшний день 292 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов находится на исполнении, из них 12 883 являются проблемными, сумма задолженностей равна 14,6 млрд тенге, - сказал Талгат Уали.

Из общего количества проблемных алиментов, согласно озвученным данным, преимущественно выплачивают – мужчины 97,1%, а женщины 2,9%.

- 7 882 должникам по алиментам выставлены временные ограничения на выезд из республики. В сравнении с показателями 2023 года наблюдается динамика в сторону улучшения. Согласно последним данным, количество проблемных производств сократилось на 25%, а общая сумма задолженности снизилась на 31%. Идет активная совместная работа с органами полиции в рамках рейдовых мероприятий, - добавил Талгат Уали.

По данным ведомства, с начала текущего года по республике проведено 144 рейда, по результатам которых 421 автотранспортное средство водворено на специальную стоянку, тем самым с должников взыскано около 300 млн тенге.



