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    14:05, 10 Май 2024 | GMT +6

    Выезд из Казахстана ограничили 7882 должникам по алиментам

    Алименты
    Фото: Kazinform

    На сегодня 292 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов находится на исполнении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минитерства юстиции РК Талгат Уали, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    -  На сегодняшний день 292 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов находится на исполнении, из них 12 883 являются проблемными, сумма задолженностей равна 14,6 млрд тенге, - сказал Талгат Уали. 

    Из общего количества проблемных алиментов, согласно озвученным данным, преимущественно выплачивают – мужчины 97,1%, а женщины 2,9%. 

    - 7 882 должникам по алиментам выставлены временные ограничения на выезд из республики. В сравнении с показателями 2023 года наблюдается динамика в сторону улучшения. Согласно последним данным, количество проблемных производств сократилось на 25%, а общая сумма задолженности снизилась на 31%. Идет активная совместная работа с органами полиции в рамках рейдовых мероприятий, - добавил Талгат Уали. 

    По данным ведомства, с начала текущего года по республике проведено 144 рейда, по результатам которых 421 автотранспортное средство водворено на специальную стоянку, тем самым с должников взыскано около 300 млн тенге. 

    Теги:
    Минюст Правительство РК Закон и право Дети Алименты
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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