Выехавшего на заработки за рубеж актюбинца приговорили к 125 годам тюрьмы

Мать уроженца Актобе, обвиненного в незаконной перевозке мигрантов, Нурхан Кадырова обратилась с просьбой экстрадировать сына на родину.

Житель города Актобе Рашид Кадиров окончил школу, отслужил срочную воинскую службу, женился и некоторое время работал на станции технического обслуживания автомобилей. Позже, никого не предупреждая, он отправился на поиски работы в Турцию.

— Мой сын уехал в 2024 году, ничего мне не сказав. О том, что он отправился на трудоустройство в Турцию, я узнала от внука. Оказалось, что он вызвал такси в аэропорт. Спустя 4-5 месяцев он позвонил с другого номера и сказал: «Я попал в тюрьму в Греции». Работодатели его обманули. Состоялся суд, и ему назначили 125 лет лишения свободы. Теперь пройдет еще один суд, и там дело будут пересматривать. Мы хотим привезти сына на родину. Мы также подаем заявление в Министерство иностранных дел, — рассказала Нурхан Кадырова.

По ее словам, сын уехал на работу, поверив сообщению, распространенному через социальные сети. Работодатели даже оплатили ему дорогу.

— Это человек, который вообще никогда не выезжал за границу. Он не знает их языка, не владеет английским. Владеет только казахским и русским языками. Приехав туда, он, похоже, попал к какой-то преступной группе. Он думал, что перевозит туристов в Турции, и выехал на территорию Греции. Там его задержали, и он от страха продолжал подписывать документы, даже не зная языка. Так называемые туристы оказались мигрантами. Там сидят люди даже из России, Узбекистана, Кыргызстана. Переживая за состояние моего сына, находящегося в другой стране, мы не знаем, что делать, — сказала мать.

Агентство Kazinform обратилось в пресс-службу МИД. Министерство оказывает правовую помощь.

— Министерство иностранных дел Республики Казахстан осведомлено о гражданине Республики Казахстан, отбывающем наказание в Греции. Указанный гражданин по решению суда Греции осужден по статье, предусматривающей ответственность за незаконную перевозку мигрантов. Данное деяние, в соответствии с местным законодательством, относится к категории тяжких преступлений. Наши дипломаты в Греции оказывают гражданину необходимую консульско-правовую помощь в рамках своей компетенции. Вопрос находится на контроле Министерства, — сообщили в МИД.

Ранее осужденную за разбой казахстанку экстрадировали из России.