Выехали к больному в сильный снегопад: в Актобе наградили фельдшера

Выехавшему к больному в Актобе несмотря на сильный снегопад фельдшеру вручена награда «Енбек озаты» («Передовик труда»). Фельдшер службы скорой помощи города Хромтау Сая Рысбай была специально приглашена в столицу для награждения, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Я родилась в Кызылординской области, с 2020 года работаю на станции скорой помощи города Хромтау Актюбинской области. Опыт работы 4 года. В феврале этого года в соцсетях очень много людей увидели видео нашего визита к пациенту. Но мы не думали, что это получит широкое распространение в Интернете, — рассказывает Сая Рысбай.

Федерация профсоюзов Казахстана специально пригласила специалиста на проходящий сегодня I форум трудящихся женщин. В ходе форума Федерация профсоюзов вручила ей нагрудной знак «Енбек озаты».

- Это неожиданно было для меня, я очень рада. Перед этим я получила благодарственное письмо от акима Актюбинской области, а также от министра здравоохранения, — делится она.

Ранее сообщалось, что в феврале работники скорой помощи выехали к пациенту в Актобе сквозь сильный снегопад.