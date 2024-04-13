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    20:00, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Выехали к больному в сильный снегопад: в Актобе наградили фельдшера

    Выехали к больному в сильный снегопад: в Актобе наградили фельдшера
    Фото: кадр из видео

    Выехавшему к больному в Актобе несмотря на сильный снегопад фельдшеру вручена награда «Енбек озаты» («Передовик труда»). Фельдшер службы скорой помощи города Хромтау Сая Рысбай была специально приглашена в столицу для награждения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Я родилась в Кызылординской области, с 2020 года работаю на станции скорой помощи города Хромтау Актюбинской области. Опыт работы 4 года. В феврале этого года в соцсетях очень много людей увидели видео нашего визита к пациенту. Но мы не думали, что это получит широкое распространение в Интернете, — рассказывает Сая Рысбай.

    Федерация профсоюзов Казахстана специально пригласила специалиста на проходящий сегодня I форум трудящихся женщин. В ходе форума Федерация профсоюзов вручила ей нагрудной знак «Енбек озаты». 

    - Это неожиданно было для меня, я очень рада. Перед этим я получила благодарственное письмо от акима Актюбинской области, а также от министра здравоохранения, — делится она. 

    Ранее сообщалось, что в феврале работники скорой помощи выехали к пациенту в Актобе сквозь сильный снегопад. 

    Выехали к больному в сильный снегопад: в Актобе наградили фельдшера
    Фото: Из личного архива Саи Рысбай

     

    Теги:
    Человек труда Спасение Регионы Казахстана Награда Актюбинская область
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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