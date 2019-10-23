«Видна большая работа» - зарубежные эксперты про склады в Арыси

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Группа американских экспертов отряда быстрого реагирования по обезвреживанию боеприпасов «Golden West», финансируемого Госдепартаментом США, провела оценку работ по ликвидации ЧС в городе Арысь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Члены экспертной комиссии провели несколько дней, осматривая техническую территорию воинской части и специальный полигон, на котором проходит ликвидация фрагментов боеприпасов.

«Военнослужащие знают, что делают. Работа, которая проводится здесь, кажется мне выдающейся. Я много раз участвовал в операциях по очистке местности от взрывоопасных предметов в разных странах, и я могу сказать, что методология, которая здесь используется, абсолютно правильная, корректная и максимально безопасная. Сортировка по шкале взрывоопасности, по типу металла – менее опасные от фрагменты от более опасных – все это делается тщательно», - сказал член отряда «Golden West» Марк Тобайос.

Кроме того, он отметил впечатляющие результаты по очистке территории города и высокой скорости возвращения жителей города домой: «То, что за четыре дня военнослужащие смогли провести работу по очистке и вернуть людей домой – это, конечно, огромная работа».

М. Тобайос подчеркнул, что хранение любых боеприпасов всегда связано с опасностью, а чрезвычайные ситуации случаются регулярно по всему миру. Однако не всегда военнослужащие имеют необходимый опыт, знания или оборудование для самостоятельного проведения работ.

«Что касается данной операции, я вижу, что казахстанские военные справляются сами и выполняют отличную работу по очистке территории. Моя главная рекомендация Правительству - дать военным время и все необходимое и не торопить их, тогда все будет сделано. Торопиться нельзя! Медленно и безопасно, с поддержкой Правительства, они проведут всю очистку. Военные всё делают правильно», - подчеркнул он.

Среди проблемных моментов группа экспертов выделила близость гражданских построек к территории складов, что, по их опыту, является частым фактом по всему миру и этому трудно воспрепятствовать. Тем не менее, был отмечен высокий результат превентивной работы.

«Здесь все довольно хорошо организовано, имеются обваловки вокруг всех хранилищ, нет никакой травы. Видна большая превентивная работа. Я вижу, что большая часть работ по восстановлению построек вокруг данной территории уже проведена и люди вернулись к обычной жизни. И это главный приоритет. Город, где проживают люди, уже очистили, а техническую территорию, где находились склады, можно очищать постепенно», - добавил эксперт.

Среди аналогичных операций, в которых участвовали американские специалисты - работа по ликвидации последствий в Республике Конго, где масштаб разрушений не позволил людям вернуться в свои дома, а также в Болгарии, где при меньших масштабах ЧС работа по очистке и ликвидации боеприпасов заняла более 8 месяцев. Там после двух несчастных случаев болгарские военнослужащие были полностью отстранены от работ на собственной территории.

Кроме этого, Марк Тобайос отметил, что эта работа должна производиться силами людей.

«Использование робототехнических средств на данных работах недопустимо. Все, что здесь находится сейчас – взрывоопасно и чувствительно к любому воздействию. Роботы не могут различать боеприпасы и оценивать их степень взрывоопасности, поэтому даже если они выглядят одинаково, только человек может принять решение о том, безопасно их переносить или нет. Такого рода работа должна выполняться людьми, хорошо обученными, по правильной методике. Применение робототехники здесь невозможно», - рассказал эксперт.