Видеозаписи по делу Акнар Гулстан отправлены на экспертизу — МВД

— Создана следственно-оперативная группа. Все доводы потерпевшей стороны у нас в полном объеме проверяются. Я лично держу это уголовное дело на особом контроле. Все следственные действия в полном объеме мною контролируются, — рассказал Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса.

Он также отметил, что все видеозаписи по делу проходят специальную экспертизу.

— По видеозаписям, которые изъяты в рамках расследования уголовного дела назначена видеофонографическая экспертиза. Давайте дождемся по видеозаписи решения экспертов. Все видеозаписи, которые мы изымаем по уголовным делам, проверяются. Есть ряд свидетелей по данному делу, проводим все необходимые следственные действия. Я хочу сказать о том, что доводы потерпевшей каждый, мы очень внимательно и тщательно проверяем в полном объеме. Девушки допрошены в качестве свидетелей, имеющих право на защиту. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия, — резюмировал вице-министр.

Напомним, 22-летняя Акнар Гулстан погибла в июле 2024 года. Ночью она выпала из окна седьмого этажа жилого комплекса в Алматы.

Ранее мать погибшей девушки требовала справедливого расследования. Она заявила, что ее дочь не могла совершить суицид, а погибла в результате насилия со стороны других людей. Это дело вызвало резонанс среди казахстанцев.