На особом контроле: полиция Алматы расследует смерть Акнар Гульстан

По факту гибели жительницы Алматы в июле прошлого года следственным управлением ДП города возбуждено уголовное дело.

– В настоящее время проводится всестороннее расследование, направленное на установление полной картины произошедшего. В рамках расследования осуществляется сбор и анализ материалов, допрашиваются свидетели, изучаются видеозаписи, а также выполняются иные предусмотренные законом процессуальные действия, – говорится в официальном комментарии ДП города.

В полиции подчеркнули, что ход расследования находится на особом контроле руководства департамента.

– Мы искренне разделяем боль и чувство утраты, которые переживают близкие погибшей. Вместе с тем, окончательное процессуальное решение будет принято после получения результатов всех назначенных экспертиз и проведения необходимых следственных действий, – добавили в полиции.

22-летняя Акнар Гульстан погибла в июле 2024 года. Ночью она выпала из окна седьмого этажа жилого комплекса в Алматы.

Ранее мать погибшей девушки требовала справедливого расследования. Она заявила, что ее дочь не могла совершить суицид, а погибла в результате насилия со стороны других людей. Это дело вызвало резонанс среди казахстанцев.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.