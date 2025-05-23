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    19:42, 22 Май 2025 | GMT +5

    На особом контроле: полиция Алматы расследует смерть Акнар Гульстан

    Полиция Алматы прокомментировала уголовное дело о смерти Акнар Гульстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: polisia.kz

    По факту гибели жительницы Алматы в июле прошлого года следственным управлением ДП города возбуждено уголовное дело.

    – В настоящее время проводится всестороннее расследование, направленное на установление полной картины произошедшего. В рамках расследования осуществляется сбор и анализ материалов, допрашиваются свидетели, изучаются видеозаписи, а также выполняются иные предусмотренные законом процессуальные действия, – говорится в официальном комментарии ДП города.

    В полиции подчеркнули, что ход расследования находится на особом контроле руководства департамента.

    – Мы искренне разделяем боль и чувство утраты, которые переживают близкие погибшей. Вместе с тем, окончательное процессуальное решение будет принято после получения результатов всех назначенных экспертиз и проведения необходимых следственных действий, – добавили в полиции.

    22-летняя Акнар Гульстан погибла в июле 2024 года. Ночью она выпала из окна седьмого этажа жилого комплекса в Алматы.

    Ранее мать погибшей девушки требовала справедливого расследования. Она заявила, что ее дочь не могла совершить суицид, а погибла в результате насилия со стороны других людей. Это дело вызвало резонанс среди казахстанцев.

    Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

    Теги:
    Регионы Борьба с преступностью Криминал Алматы Происшествия
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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