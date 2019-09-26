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Видеообзор заключительного дня визита Главы государства в Нью-Йорк

26 Сентября 2019 07:10
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Видеообзор заключительного дня визита Главы государства в Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Предлагаем вашему вниманию видеообзор третьего, заключительного дня визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк.

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Ключевые слова: Видео,
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