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Видеообзор заключительного дня визита Главы государства в Нью-Йорк
26 Сентября 2019 07:10
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НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Предлагаем вашему вниманию видеообзор третьего, заключительного дня визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк.
Новости по темеГлава государства провел встречу с президентом «Eurasia Group» Президент Казахстана выступил на Форуме высокого уровня под эгидой Генассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев предложил создать межрегиональный центр ООН по ЦУР в Казахстане
Ключевые слова: Видео,
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