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Видеообзор участия Президента РК в Высшем Евразийском экономическом совете
2 Октября 2019 00:01
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ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - 1 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в столице Армении принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, провел ряд двусторонних встреч с главами государств.Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан, председатель совета директоров НАО «Телерадиокомплекс Президента РК» Берик Уали опубликовал на своей странице в Facebook видеообзор участия Президента РК в Высшем Евразийском экономическом совете, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеГлава государства принял участие в форуме «Транзитный потенциал Евразийского континента» Касым-Жомарт Токаев встретился с Александром Лукашенко Президент РК предложил странам ЕАЭС сотрудничать с крупными организациями
Всего по итогам Высшего Евразийского экономического совета в Ереване было принято 20 документов.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Видео,
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