Видеообзор участия Президента РК в Высшем Евразийском экономическом совете

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - 1 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в столице Армении принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, провел ряд двусторонних встреч с главами государств.Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан, председатель совета директоров НАО «Телерадиокомплекс Президента РК» Берик Уали опубликовал на своей странице в Facebook видеообзор участия Президента РК в Высшем Евразийском экономическом совете, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее , в заседании ВЕЭС также участвовали президенты Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызской Республики – Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации – Владимир Путин, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Кроме того, в мероприятии приняли участие Президент Республики Молдовы Игорь Додон в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, а также почетные гости – Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани и Премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянь Лун.

Всего по итогам Высшего Евразийского экономического совета в Ереване было принято 20 документов.