+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 8 °С
USD 388.47 EUR 423.12
RUB 5.97 CNY 54.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Видеообзор участия Президента РК в Высшем Евразийском экономическом совете

2 Октября 2019 00:01
Поделиться:
Видеообзор участия Президента РК в Высшем Евразийском экономическом совете

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - 1 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в столице Армении принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, провел ряд двусторонних встреч с главами государств.Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан, председатель совета директоров НАО «Телерадиокомплекс Президента РК» Берик Уали опубликовал на своей странице в Facebook видеообзор участия Президента РК в Высшем Евразийском экономическом совете, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Какие решения приняты по итогам Высшего Евразийского экономического совета
Глава государства принял участие в форуме «Транзитный потенциал Евразийского континента» Касым-Жомарт Токаев встретился с Александром Лукашенко Президент РК предложил странам ЕАЭС сотрудничать с крупными организациями

Как сообщалось ранее, в заседании ВЕЭС также участвовали президенты Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызской Республики – Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации – Владимир Путин, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Кроме того, в мероприятии приняли участие Президент Республики Молдовы Игорь Додон в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, а также почетные гости – Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани и Премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянь Лун.

Всего по итогам Высшего Евразийского экономического совета в Ереване было принято 20 документов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Видео,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив