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Видеообзор рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Алматы

30 Октября 2019 17:32
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Видеообзор рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook опубликовал краткий видеообзор рабочей поездки 29-30 октября Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в город Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы, Видео,
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