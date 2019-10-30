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Видеообзор рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Алматы
30 Октября 2019 17:32
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook опубликовал краткий видеообзор рабочей поездки 29-30 октября Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в город Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ».
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Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы, Видео,
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