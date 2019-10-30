Видеообзор рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook опубликовал краткий видеообзор рабочей поездки 29-30 октября Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в город Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ».