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Видеообзор рабочей поездки Главы государства в Акмолинскую область
30 Мая 2020 01:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей поездки Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Акмолинскую область, передает МИА «Казинформ».
«Ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Акмолинской области – одной из важнейших житниц страны. Заслушал информацию о перспективах развития аграрного потенциала региона, играющего важную роль в обеспечении продовольствием столицы. Также посетил новую солнечную электростанцию мощностью 100 МВт в Целиноградском районе Акмолинской области. Использование возобновляемых источников энергии – один из ключевых факторов обеспечения «зеленого» роста нашей экономики», - отметил Президент РК в Instagram.
Ключевые слова: Акмолинская область, Видео,
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