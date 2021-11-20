Видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор по итогам рабочего визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Главы государства в сети Instagram.