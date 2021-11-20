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Видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Алматы
20 Ноября 2021 07:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор по итогам рабочего визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Главы государства в сети Instagram.
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