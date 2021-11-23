Видеокамеры в школах подключили к полиции в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Видеокамеры в школах Алматы подключены к полиции. Об этом сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всем известны трагические события в городах Казань и Пермь Российской Федерации. В целях обеспечения безопасности детей, в объектах образования усилены превентивные меры. На сегодняшний день во всех 207 школах города установлено 4 414 камер видеонаблюдения, 2 620 из них подключены к Центру оперативного управления. Оставшиеся будут подключены в ближайшее время. Вместе с тем, обследование учебных заведений свидетельствует, что во всех школах города функционируют тревожные кнопки с передачей сигнала в охранное агентство», – сообщил Канат Таймерденов.

Кроме того, общеобразовательные учреждения оснащены сигнализацией, также в них имеется система громкоговорящей связи, установлены оборудования системы контроля и управления доступом в административные здания учебных заведений. Системами видеонаблюдения оснащены 150 дошкольных учреждений образования.