Видеоэссе об озере Балхаш представлено на Берлинской биеннале

Международная выставка представляет более 60 художников и 170 произведений искусства. Из Казахстана на выставке участвует объединение художниц Artcom Platform, которые представили в Берлине, в здании бывшего суда, видеоинсталляцию Balqaş Jyry. Работа исследует пересечение образа жизни и знаний кочевников, колонизации и современных социально-экономических, экологических и климатических вызовов в бассейне озера.

— Инсталляция разворачивается через видеоряд, усиливающий ощущение движения. Многоголосие произведения, акцентируется и воображается при помощи анимации, поэзии и архивных артефактов, — отметила куратор биеннале Заша Колах.

По словам авторов, видеоэссе обращается к наследию қазақылық — традиции вольной жизни, позволившей казахам вырабатывать устойчивые стратегии выживания даже в условиях колонизации, насильственной седентаризации и Ашаршылықа.

В видеоэссе Balqaş Jyry озеро Балхаш наделяется голосом и телом, чтобы рассказать о разрушении экосистемы и заявить о своих правах на существование и справедливость. Видео сопровождается пространственной инсталляцией из шым ши (степного тростника), отсылающей к трансграничной природе реки Или — главной артерии озера, а также к коллективным формам искусства и взаимосвязанности с экосистемами.

— Подлинно кочевым медиумом является движущееся изображение: именно оно воссоздает взгляд всадника, преодолевающего степные просторы, — добавила автор идеи Айгерим Капар.

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