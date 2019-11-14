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Видео выступления Президента на совещании по развитию Акмолинской области
14 Ноября 2019 20:27
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Видео выступления Главы государства на совещании по развитию Акмолинской области опубликовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.
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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область,
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