Видео выпускников, празднующих 20-летие окончания школы, горячо обсуждается в сетях

ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях было размещено видео встречи, посвященной 20-летию со дня окончания школы, несмотря на карантинные ограничения. Видео выпускников горячо обсуждается в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель пресс-службы Туркестанского областного управления полиции Салтанат Каракозова подтвердила, что встреча состоялась 24 мая этого года в ресторане «Жетыген» города Жетысай. В нем приняли участие 15 человек, в числе которых был сотрудник Управления полиции Енбекшинского района.

«Согласно видео, размещенному в социальной сети, 25 мая сотрудники Жетысайской АПБ направили собранные материалы главному санитарному врачу района в соответствии со статьей 425 КоАП РК», - сказала Салтанат Каракозова.

Пресс-служба шымкентского РОВД также прокомментировала произошедшее.

«В настоящее время сотрудник управления полиции Енбекшинского района, принявший участие в мероприятии, временно отстранен от работы в связи с проведением служебной проверки, итоги которой будут подведены 1 июня 2020 года на заседании дисциплинарной комиссии», - сказали в ведомстве.

Стоит отметить, что карантинные ограничения были продлены до 8 июня в Туркестанской области и Шымкенте. Согласно им, все предприятия общественного питания должны быть закрыты.