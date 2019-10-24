Видео встречи Касым-Жомарта Токаева со звездами мирового тенниса появилось в Сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сети появилось видео встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем, передает МИА «Казинформ».

Видео разместил у себя на странице в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали. «Касым-Жомарт Токаев встретился со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем», - говорится в подписи к ролику.

Напомним, сегодня в Акорде прошла встреча К. Токаева с теннисистами Р. Надалем и Н. Джоковичем.