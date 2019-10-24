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Видео встречи Касым-Жомарта Токаева со звездами мирового тенниса появилось в Сети

24 Октября 2019 19:00
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Видео встречи Касым-Жомарта Токаева со звездами мирового тенниса появилось в Сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сети появилось видео встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем, передает МИА «Казинформ».

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Видео разместил у себя на странице в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали. «Касым-Жомарт Токаев встретился со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем», - говорится в подписи к ролику.

Напомним, сегодня в Акорде прошла встреча К. Токаева с теннисистами Р. Надалем и Н. Джоковичем.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Спорт, Видео,
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Ринат Дусумов

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