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Видео встречи Касым-Жомарта Токаева со звездами мирового тенниса появилось в Сети
24 Октября 2019 19:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сети появилось видео встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем, передает МИА «Казинформ».
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Видео разместил у себя на странице в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали. «Касым-Жомарт Токаев встретился со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем», - говорится в подписи к ролику.
Напомним, сегодня в Акорде прошла встреча К. Токаева с теннисистами Р. Надалем и Н. Джоковичем.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Спорт, Видео,
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