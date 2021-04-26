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    12:40, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Видео тоя с участием артистов и блогеров проверяют в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео тоя с участием известных казахстанских артистов и блогеров. Мониторинговая группа Алматы проводит проверку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Instagram- stories блогеры и артисты поздравляет с днем рождения певца Диаса Аблаева - сына народной артистки Казахстана Нагимы Ескалиевой. Среди участников мероприятия можно заметить певицу Индиру Едильбаеву, актрису Гульназ Жоланову и других блогеров.

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что видео направлено в мониторинговую группу для изучения.

    «Мы материалы передали в мониторинговую группу, чтобы проверили видео на предмет нарушения карантинных мер. В каком это заведении и районе», - отметил заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов.

    По его словам, в случае нарушения карантина, в отношении владельца заведения будет составлен протокол об административном правонарушении в размере 230 МРП, в отношений физических лиц - 30 МРП.


    Теги:
    Коронавирус в РК Общество Алматы
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