Видео тоя с участием артистов и блогеров проверяют в Алматы
В Instagram- stories блогеры и артисты поздравляет с днем рождения певца Диаса Аблаева - сына народной артистки Казахстана Нагимы Ескалиевой. Среди участников мероприятия можно заметить певицу Индиру Едильбаеву, актрису Гульназ Жоланову и других блогеров.
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что видео направлено в мониторинговую группу для изучения.
«Мы материалы передали в мониторинговую группу, чтобы проверили видео на предмет нарушения карантинных мер. В каком это заведении и районе», - отметил заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов.
По его словам, в случае нарушения карантина, в отношении владельца заведения будет составлен протокол об административном правонарушении в размере 230 МРП, в отношений физических лиц - 30 МРП.