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    14:25, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Видео тоев с артистами и блогерами изучают санврачи Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в выходные прошли два тоя с участием артистов и блогеров. Видео мероприятий появилось в соцсетях. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ответили, будут ли приниматься меры в отношении нарушителей карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с массовым скоплением людей можно было увидеть в Instagram-stories известного блогера Алии Байтугаевой (super.mamasita). Она отмечала свой день рождения.

    Еще одно мероприятие проходило в одном из ресторанов с участием артистов казахстанской эстрады. На тое также присутствовал казахстанский борец и депутат маслихата Бейбит Ыстыбаев.

    В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что данные видео изучаются с установлением места проведения и времени. По итогам проверки будут приняты меры в установленном законом порядке.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы
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