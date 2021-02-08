Видео тоев с артистами и блогерами изучают санврачи Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в выходные прошли два тоя с участием артистов и блогеров. Видео мероприятий появилось в соцсетях. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ответили, будут ли приниматься меры в отношении нарушителей карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с массовым скоплением людей можно было увидеть в Instagram-stories известного блогера Алии Байтугаевой (super.mamasita). Она отмечала свой день рождения.

Еще одно мероприятие проходило в одном из ресторанов с участием артистов казахстанской эстрады. На тое также присутствовал казахстанский борец и депутат маслихата Бейбит Ыстыбаев.

В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что данные видео изучаются с установлением места проведения и времени. По итогам проверки будут приняты меры в установленном законом порядке.