Видео тарана коровы полицейскими набирает миллионы просмотров

В интернете опубликован видеоролик, набравший миллионы просмотров, на котором служебный автомобиль британской полиции сбивает корову, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Инцидент произошел в пятницу вечером в небольшом британском городе Стейнс-апон-Темз. Местный житель снял на видео, как полицейская машина дважды сбивает корову. После первого столкновения корова встала, но затем была сбита полицейской машиной повторно и осталась лежать на земле.

Police try to stop an escaped cow by ramming it with their car in Feltham, West London pic.twitter.com/kRTnGRr5SH — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) June 15, 2024

Видеоролик вызвал возмущение общественности, потребовавшей привлечь полицейских к ответственности. Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли в соцсети «Х» потребовал объяснений, выразив сомнение в необходимости таких действий.

Полиция графства Суррей сообщила, что 14 июня около 20:55 правоохранители получили сообщение о бродячей корове в городе Стейнс-апон-Темз. Животное свободно бегало по нескольким главным улицам, вызвав множество звонков от граждан, сообщавших о повреждении автомобиля и угрозе для людей.

Please see our statement below regarding a cow on the loose in Staines-upon-Thames yesterday. The cow has been seen by a vet & is receiving treatment for a large cut to its leg. If you have any info or footage, please submit via our online reporting tool: https://t.co/Ynfx68k3mW pic.twitter.com/UWqdj44Bis — Surrey Police (@SurreyPolice) June 15, 2024

Полицейские в течение нескольких часов пробовали несколько вариантов безопасной поимки коровы, однако они не увенчались успехом. После этого принято решение остановить животное с помощью полицейской машины. Корова находится под наблюдением ветеринара, а ее владелец найден.