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    15:18, 16 Июнь 2024 | GMT +6

    Видео тарана коровы полицейскими набирает миллионы просмотров

    Видео тарана коровы полицейскими набирает миллионы просмотров
    Фото: кадр из видео @UB1UB2

    В интернете опубликован видеоролик, набравший миллионы просмотров, на котором служебный автомобиль британской полиции сбивает корову, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Инцидент произошел в пятницу вечером в небольшом британском городе Стейнс-апон-Темз. Местный житель снял на видео, как полицейская машина дважды сбивает корову. После первого столкновения корова встала, но затем была сбита полицейской машиной повторно и осталась лежать на земле.

    Видеоролик вызвал возмущение общественности, потребовавшей привлечь полицейских к ответственности. Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли в соцсети «Х» потребовал объяснений, выразив сомнение в необходимости таких действий.

    Полиция графства Суррей сообщила, что 14 июня около 20:55 правоохранители получили сообщение о бродячей корове в городе Стейнс-апон-Темз. Животное свободно бегало по нескольким главным улицам, вызвав множество звонков от граждан, сообщавших о повреждении автомобиля и угрозе для людей.

    Полицейские в течение нескольких часов пробовали несколько вариантов безопасной поимки коровы, однако они не увенчались успехом. После этого принято решение остановить животное с помощью полицейской машины. Корова находится под наблюдением ветеринара, а ее владелец найден.

    Теги:
    Соцсети Полицейские Полиция Животные Великобритания Мировые новости Социальные сети
    Тимур Дюсекеев
    Автор
    Тимур Дюсекеев
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