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    00:25, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Видео со «вбросом» бюллетеней прокомментировали в избиркоме Талгара

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Видео со «вбросом» бюллетеней к выборам акима города Талгар отношения не имеет. Об этом сообщил председатель Талгарской районной избирательной комиссии Мухит Дюсебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Сети появилось видео о якобы возможном вбросе бюллетеней.

    «Видеозапись не содержит данных об участке. По информации Мухита Дюсебаева, в день выборов участвовало 43 доверенных лица кандидатов, которые с 7 утра до конца голосования, а также во время подсчета голосов все время находились в помещении для голосования», - говорится на странице акимата города Талгар в Instagram .

    Сообщается, что в каждом избирательном участке находились независимые наблюдатели, которые также присутствовали с начала открытия и вплоть до подсчетов голосов. Все участники одновременно были свидетелями окончательных итогов голосования.

    «Как ранее сообщалось, от доверенных лиц кандидатов и наблюдателей жалоб и замечаний не поступало. В связи с чем, можем уверенно заявить, что нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты, на выборах допущено не было. Выборы акима города Талгар проведены в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан», - говорится в посте.

    Ранее сообщалось, что акимом города Талгар стал хирург.



    Теги:
    Выборы акимов Акимат Выборы Алматинская область
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