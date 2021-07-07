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    13:10, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Видео смерча из Алматинской области прокомментировали в акимате

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Сети распространяется видео со смерчем, в результате которого повалены деревья. В описании говорится, что это произошло в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Алматинская область, Райымбекский район. Столько леса положил, смотрите до конца», - говорится в описании видео.

    Пользователи Instagram восприняли ролик по-разному:

    «Такое торнадо часто видел по ТВ, но, теперь есть и у нас, походу природные катаклизмы и до нас дошли... Это как в Америке ураганы, это все проделки людей, а не природы. Как в фильме», - пишут пользователи.

    Между тем, в пресс-службе акимата Райымбекского района сообщили, что это смонтированное видео и в этом году такого смерча в регионе не было.

    «Фотографии с поваленными деревьями в конце видео - это действительно кадры из нашего региона, снятые в июле прошлого года. 3 июля 2020 года около 17.00 в лесном массиве Ойкарагай произошел ураган, в результате которого на двух участках было повреждено 32,7 кубометра ели Шренка. На сегодня согласно закону проводится вырубка упавших деревьев», - объяснили в акимат.


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    Другие государственные органы Видео Общество Алматинская область Происшествия
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