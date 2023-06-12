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    01:11, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Видео с заготовками для розжига деревьев прокомментировали в акимате области Абай

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    МЧС РК
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В сети Интернет распространяется видео, на котором группа лиц обнаружила заготовки для розжига стволов деревьев в лесу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат области Абай.

    «В сети Интернет распространяется видео, на котором группа лиц обнаружила заготовки для розжига стволов деревьев в лесу. Вместе с тем, один из участников видео упоминает поселок Джабык. Судя по информационным сообщениям в июне 2021 года в поселке Джабык, Челябинской области Российской Федерации произошел крупный пожар в лесном массиве. Что свидетельствует о том, что видео ролик не имеет никакого отношения к области Абай», - сообщили в акимате.

    В ведомстве также призвали доверять только официальным источникам информации.

    Ранее акимат области Абай назвал фейком информацию о подступление огня к Шульбинской ГЭС.

    Теги:
    Акимат Пожар Соцсети Абайская область
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