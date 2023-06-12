Видео с заготовками для розжига деревьев прокомментировали в акимате области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В сети Интернет распространяется видео, на котором группа лиц обнаружила заготовки для розжига стволов деревьев в лесу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат области Абай.

«В сети Интернет распространяется видео, на котором группа лиц обнаружила заготовки для розжига стволов деревьев в лесу. Вместе с тем, один из участников видео упоминает поселок Джабык. Судя по информационным сообщениям в июне 2021 года в поселке Джабык, Челябинской области Российской Федерации произошел крупный пожар в лесном массиве. Что свидетельствует о том, что видео ролик не имеет никакого отношения к области Абай», - сообщили в акимате.

В ведомстве также призвали доверять только официальным источникам информации.

Ранее акимат области Абай назвал фейком информацию о подступление огня к Шульбинской ГЭС.