Видео с забравшейся в ковш погрузчика женщиной оказалось провокацией - акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Кербулакского района Алматинской области прокомментировал видео, где жительница забралась в ковш погрузчика из-за «дефицита» угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео в селе Сырыозек Кербулакского района распространилось в социальных сетях.

«Просим не создавать ажиотаж. Да, в интернете разлетелось видео, где женщина залезла в ковш погрузчика. Все это было провокацией. На сегодняшний день реализацию угля для населения Кербулакского района осуществляют два тупика: ИП «Санчез» (Шубарколь), ТОО «СаудаКомир» (Каражыра). За октябрь на станцию Сарыозек поставлено 42 вагона. На сегодня на станции Сарыозек имеются 10 вагонов. Все реализуются по сохранению очередности и без ажиотажа», - отметил аким Кербулакского района Галиаскар Сарыбаев.

Сообщается, что потребность угля населению Кербулакского района на отопительный сезон составляет 74 тысячи тонн, из них уже реализовано 52,8 тысяч тонн, или 71%.

В Алматинской области в среднем в сутки поступает 90 вагонов угля. На сегодня реализовано 926,3 тысяч тонн, или 68%, на складах остаток с летнего периода 13,3 тысяч тонн.

В регионе имеется 77 угольных тупиков и складов, в том числе 50 тупиков, 27 складов и угольный разрез «Ойкарагай» в Райымбекском районе. Средняя цена за тонну угля по области составляет 14-14,5 тысяч тенге прокомментировали представители ЖКХ Алматинской области. В регионах, не имеющих железнодорожного сообщения, уголь доставляется автомашинами с ближайших тупиков, что также влияет на цену поставляемого угля. В таких регионах цена без учета поставок составит до 19-20 тысяч тенге.

Акиматами районов и городов в летний период на постоянной основе проводились разъяснительные работы о необходимости заблаговременного приобретения твердого топлива.

Так, с ухудшением погодных условий начался наплыв покупателей на угольные склады и тупики области, и соответственно данного поставляемого объема стало недостаточно, чтобы одномоментно удовлетворить спрос всех желающих приобрести твердое топливо, что и привело к искусственному «дефициту» угля.

«В целях недопущения дефицита угля составлены планы доставки угля. Ежедневно совместно с АО «КТЖ - Грузовые перевозки» Алматинское отделение ГП» проводится мониторинг отгрузки угля из угольных разрезов и наличия их на тупиках. Проводится разъяснительная работа среди населения, организована доставка угля на автомашинах в районы, где отсутствует железнодорожное сообщение. Особое внимание уделяется недопущению необоснованного повышения цен на уголь», - пояснили в акимате.



