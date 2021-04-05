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    17:44, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Видео с сотрудником Департамента санэпидконтроля Алматы на тое прокомментировал Жандарбек Бекшин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видео тоя, на котором запечатлена одна из сотрудниц Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы. Главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин прокомментировал ролик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга в РСК у главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина журналисты спросили о том, какие меры будут приняты в отношении пресс-секретаря Департамента из видео.

    «Бывают же, как всегда, «хорошие» подруги. Она выложила это в сеть. Мой заместитель уже разбиралась по этому видео. Это видео двухлетней давности. Она работает у нас с сентября прошлого года и работает не пресс-секретарем, а помогает с переводом. Она не является госслужащим. То, что выложено в сеть, это событие двухлетней давности еще до пандемии. Наш пресс-секретарь уволилась 25 марта по состоянию здоровья», - объяснил Жандарбек Бекшин.

    Журналисты также задали санврачу уточняющий вопрос, об анимации с печатающимся текстом, который есть на данном видео, а она появилась лишь в конце 2020 года.

    «Здесь должен разобраться опытный следователь. Она не госслужащий, а технический работник, сейчас она временно работает. По ней будем тщательно проводить служебное расследование. Но пока доказать не можем, что это событие недельной или месячной давности», - добавил Жандарбек Бекшин.

    Напомним, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин дал прогноз на апрель по коронавирусу. Санврач пояснил, что в апреле ожидается рост заболеваемости КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы Минздрав РК
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