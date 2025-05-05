РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:59, 05 Май 2025 | GMT +5

    Видео с подсудимыми по делу Шерзата утекло в сеть: суд начал проверку

    В Талдыкоргане продолжается судебное заседание по делу об убийстве Шерзата Болата, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео с подсудимыми по делу Шерзата утекло в сеть: суд начал проверку
    Фото: кадр из видео

    В ходе очередного судебного процесса родственники подсудимых пожаловались на то, что в социальных сетях распространилось видео подсудимых, снятое в зале суда. Они также сообщили, что среди них был и несовершеннолетний.

    — По данному факту проводится проверка. О её результатах будет сообщено дополнительно, — заявил судья Ержан Жанузаков.

    Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке

    Подсудимые ранее не признали вину. 

    Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

    Подробности — здесь. 

    Теги:
    Талгар Закон и право Регионы Суды
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают