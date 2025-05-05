Видео с подсудимыми по делу Шерзата утекло в сеть: суд начал проверку

В ходе очередного судебного процесса родственники подсудимых пожаловались на то, что в социальных сетях распространилось видео подсудимых, снятое в зале суда. Они также сообщили, что среди них был и несовершеннолетний.

— По данному факту проводится проверка. О её результатах будет сообщено дополнительно, — заявил судья Ержан Жанузаков.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

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