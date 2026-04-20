Видео с «медведем» у люксовых авто помогло раскрыть страховую аферу в США
В Калифорнии осудили троих мошенников, которые инсценировали нападение медведя на дорогие автомобили ради страховых выплат на сумму почти 142 тысячи долларов, передает Kazinform со ссылкой на Bild.
В январе 2024 года страховая компания получила заявление о повреждении Rolls-Royce Ghost с приложенной видеозаписью, на которой «медведь» крушит автомобиль. В тот же день поступили еще два аналогичных заявления — о повреждении Mercedes G63 AMG и Mercedes E350. Все случаи произошли в районе Лейк-Эрроухед, где медведи действительно водятся.
Однако обмануть экспертов не удалось. Биолог из Калифорнийского департамента рыбы и дикой природы быстро установил, что ущерб нанесен не диким животным. На видео оказался человек в медвежьем костюме.
После этого страховые следователи запустили операцию «Медвежий коготь»: провели обыски в квартирах подозреваемых и изъяли костюм.
— То, что сначала казалось невероятным, оказалось правдой — и теперь виновные привлечены к ответственности, — заявил страховой комиссар Калифорнии Рикардо Лара.
Трое обвиняемых Алфия З., Рубен Т. и Вахе М. признали вину в страховом мошенничестве. Суд приговорил каждого к 180 дням лишения свободы и двум годам условно.