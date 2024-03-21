РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:17, 21 Март 2024 | GMT +6

    Видео с крысами в детском саду прокомментировали в акимате Алматы

    Крысы в детском саду
    Фото: кадр из видео

    Крысы в одном из детских садов в Алматы возмутили пользователей социальных сетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео гуляющих грызунов в ясли-саде распространила на своей странице в Instagram общественный деятель и волонтер Сауле Бикитеева.

    В управлении образования Алматы прокомментировали нарушение санитарных норм в детском саду № 110, зафиксированных на видео  — крысы в спальной комнате детского сада.

    — Рядом с детским садом находится скопление мусорных контейнеров многоквартирных жилых домов, которые являются основным очагом обитания крыс — на расстоянии 20 метров от территории детского сада.

    В  детском саду проведены необходимые дезинфекционные и дератизационные мероприятия. 20 марта управлением создана комиссия для проведения мониторинга деятельности детского сада, по итогам будут приняты меры в отношении администрации дошкольной организации, — подчеркнули в управлении.

    Также проводится проверка городской службой санитарно-эпидемиологического контроля.

    КГКП «Ясли-сад № 110» расположен в Медеуском районе, проспект Достык ,107/4, проектная мощность составляет 280 мест, всего 12 групп.

    Теги:
    Детсады Регионы Казахстана Регионы Акимат Безопасность Алматы Дошкольное образование
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!