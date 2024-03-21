Видео с крысами в детском саду прокомментировали в акимате Алматы

Крысы в одном из детских садов в Алматы возмутили пользователей социальных сетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео гуляющих грызунов в ясли-саде распространила на своей странице в Instagram общественный деятель и волонтер Сауле Бикитеева.

В управлении образования Алматы прокомментировали нарушение санитарных норм в детском саду № 110, зафиксированных на видео — крысы в спальной комнате детского сада.

— Рядом с детским садом находится скопление мусорных контейнеров многоквартирных жилых домов, которые являются основным очагом обитания крыс — на расстоянии 20 метров от территории детского сада. В детском саду проведены необходимые дезинфекционные и дератизационные мероприятия. 20 марта управлением создана комиссия для проведения мониторинга деятельности детского сада, по итогам будут приняты меры в отношении администрации дошкольной организации, — подчеркнули в управлении.

Также проводится проверка городской службой санитарно-эпидемиологического контроля.

КГКП «Ясли-сад № 110» расположен в Медеуском районе, проспект Достык ,107/4, проектная мощность составляет 280 мест, всего 12 групп.