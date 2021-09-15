Видео с избиением ребенка в детдоме Алматы прокомментировала Аружан Саин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин прокомментировала распространяемые в сети фото и видео, где сотрудница одного из детских домов избивает воспитанника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что видео было снято в специализированном комплексе «Жанұя» в Алматы.

«Вчера в интернете были распространены фотографии и видео воспитанников этого учреждения – с явными признаками физического насилия и ненадлежащего ухода за детьми. Однако на предоставленных мне свежих видео детей следов порезов и побоев не наблюдается. Я считаю, что нынешний директор детского дома, а она сейчас является официальным опекуном воспитанников учреждения от имени государства, обязана обратиться в департамент полиции Алматы и прокуратуру для того, чтобы полиция установила, кем, когда и при каких обстоятельствах были сделаны эти видео и фото, а также выяснила причины, почему сотрудники, сделавшие эти съемки, не обратились в полицию, не выполнили свои обязанности, не защищали права детей», - заявила Аружан Саин.

Она заметила, что следствия по делам такого характера зачастую длятся слишком долго, это влияет на коллективы учреждений, которые со стороны бывших, либо еще не отстраненных руководителей подвергаются давлению, а не видя быстрой реакции, сотрудники боятся, что справедливой ответственности в итоге не будет.

Стоит отметить, что прокуратурой города Алматы по инициативе уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин в данном центре уже проходила проверка, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения. Было зарегистрировано несколько уголовных дел в отношении предыдущего руководства и ряда сотрудников.

В прокуратуре города сообщили, что в данном центре в ходе проверки выявлены факты необоснованных переплат заработной платы работникам учреждения, недостачи товарно-материальных ценностей, в том числе спонсорской помощи, оплаты фактически не выполненных работ по текущему ремонту помещений учреждения.

«Из-за бездействия администрации СК «Жанұя» 22 воспитанника годами не получали государственную социальную помощь на 10 млн тенге, детям-сиротам несвоевременно оформлялось недвижимое имущество покойных родителей. Дети не получали полноценного питания, не соблюдались положенные нормы, закупались некачественные продукты, нарушались условия их хранения. СК «Жанұя» не соответствовал практически всем действующим санитарным и противопожарным правилам, что могло привести к необратимым последствиям. Здание учреждения 1967 года постройки находится в плачевном санитарном и противопожарном состоянии, капитальный ремонт никогда не проводился. Малые архитектурные формы не обновлялись свыше 10 лет», - отметили в прокуратуре.

По представлению прокуратуры акиматом Алматы выделены средства на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта всего здания СК «Жанұя» и благоустройства территории. Несмотря на то, что в учреждении воспитывается 77 детей-сирот с ограниченными возможностями, прокурорами выявлено отсутствие должной психолого-медицинской помощи детям. В итоге 18 выпускников с запущенными диагнозами переведены в Дом инвалидов.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по фактам хищения бюджетных средств в крупном размере на сумму 58 млн тенге. В настоящее время Департаментом экономических расследований по городу Алматы ведется досудебное расследование по статье 189 ч.3 п.1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

«В рамках расследования дела бывший руководитель данного учреждения гр.К. отстранена от должности, а заместитель по воспитательной работе гр.Ш. уволена в связи с утратой доверия. Вопрос по дальнейшему пребыванию на работе главного бухгалтера СК «Жанұя» гр.А. будет решен после окончания следственных действий. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города Алматы», - уточнили в прокуратуре.

Между тем, уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин заявила, что предыдущий директор подала в суд на управление образования Алматы в связи с незаконным, по ее мнению, увольнением, требуя восстановить ее в должности, и, проиграв суд первой инстанции, подала на апелляцию. Со стороны ряда сотрудников идет саботаж нового руководителя, а затянувшиеся расследования лишь добавляют подозреваемым уверенности в том, что им удастся уйти от уголовной ответственности за уже выявленные нарушения.

«Я жду от правоохранительных органов и прокуратуры максимального внимания к защите прав детей и безоговорочного приоритета таких дел. Департаментами экономических расследований областей и городов республиканского значения АФМ, с которым у нас заключен меморандум, уже выявлены десятки нарушений. К сожалению, мы продолжаем выявлять ужасные факты нарушения прав детей в учреждениях интернатного типа, начиная с хищений, отражающихся на питании детей и их обеспечении, и заканчивая разнообразными формами насилия в учреждениях. В настоящее время совместно с Администрацией Президента (АП) РК и Асетом Исекешевым, помощником Президента – секретарем Совета Безопасности РК, создана специальная рабочая группа при АП – для осуществления выявления всего спектра проблем и выработки системных мер по защите прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся в учреждениях интернатного типа (детские дома, дома ребёнка, интернаты). Данные меры должны привести к прозрачности деятельности детских учреждений, предотвращать нарушения прав детей», - добавила А. Саин.