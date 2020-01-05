Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:43
-
-
-
-
-
-
-
-
Видео падения подростка с аттракциона на Кок-Тобе появилось в Сети
5 Января 2020 11:48
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В соцсетях появилось видео падения подростка с аттракциона на Кок-Тобе в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеРебенок пострадал при падении с аттракциона на Кок-Тобе Найдено тело пропавшего ученика в Актюбинской области Автомобиль провалился под асфальт в Нур-Султане
На видео видно, как ребенок сорвался с аттракциона «Рогатка».
Ранее в управлении общественного здоровья города сообщили, что «пациент доставлен бригадой скорой помощи в Центр детской неотложной медицинской помощи города Алматы. Осмотрен врачами. Всю необходимую медицинскую помощь получает в полном объеме. Состояние мальчика стабильное».
В полиции заявили, что 13-летний мальчик упал 2 января «по своей неосторожности, родители к администрации парка претензий не имеют».
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Двухэтажное кафе сгорело в Петропавловске
- Житель Усть-Каменогорска спас соседа во время пожара
- В аэропорту Алматы предупредили о возможном изменении в расписании рейсов
- Автобус загорелся в Усть-Каменогорске
- Чемпионат Казахстана по шахматам до 18 лет пройдет в Алматы
- 35 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке в Атырау
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047