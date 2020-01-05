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Видео падения подростка с аттракциона на Кок-Тобе появилось в Сети

5 Января 2020 11:48
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Видео падения подростка с аттракциона на Кок-Тобе появилось в Сети

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В соцсетях появилось видео падения подростка с аттракциона на Кок-Тобе в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На видео видно, как ребенок сорвался с аттракциона «Рогатка».

Ранее в управлении общественного здоровья города сообщили, что «пациент доставлен бригадой скорой помощи в Центр детской неотложной медицинской помощи города Алматы. Осмотрен врачами. Всю необходимую медицинскую помощь получает в полном объеме. Состояние мальчика стабильное».

В полиции заявили, что 13-летний мальчик упал 2 января «по своей неосторожности, родители к администрации парка претензий не имеют».


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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