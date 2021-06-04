Видео ограбления девушки средь бела дня в Алматы попало в Сеть

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети распространяется видео дерзкого ограбления девушки средь бела дня в Алматы. В полиции прокомментировали инцидент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео появилось в Instagram .

«Сегодня утром в 9:31. По улице Айвазовского в частном секторе произошло ограбление», - говорится в посте.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.191 УК РК – грабеж и расследуется отделом полиции при УП Алмалинского района по территориальности.

«Преступление имело место сегодня утром в частном секторе. Создана следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности нападавшего и его задержание. Его поимка – дело времени. В ДП также добавили, что данные с камер видеонаблюдения тщательно изучаются оперативниками», - сообщил начальник УП Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.



