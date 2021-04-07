Видео о якобы умершей сотруднице роддома от вакцинации в Алматы прокомментировал санврач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов прокомментировал видео, рассылаемое в сети, где якобы говорится, что в роддоме №4 умерла сотрудница после вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данному факту создана комиссия, проводится комплексная оценка. Туда привлечены эксперты, которые дадут всестороннюю оценку. Действительно ли имело место то, что приводится в этом видео, которое рассылается. По результатам работы комиссии будет дана объективная оценка по данному случаю», - ответил санврач в ходе брифинга в РСК.

Ранее Садвакас Байгабулов рассказал о работе мониторинговых групп, которые контролируют соблюдение карантинных мер в мегаполисе. Сообщалось, что с начала года оштрафовали более 3 тысяч нарушителей карантина на сумму свыше 200 млн тенге.