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    16:25, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Видео о якобы умершей сотруднице роддома от вакцинации в Алматы прокомментировал санврач

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов прокомментировал видео, рассылаемое в сети, где якобы говорится, что в роддоме №4 умерла сотрудница после вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данному факту создана комиссия, проводится комплексная оценка. Туда привлечены эксперты, которые дадут всестороннюю оценку. Действительно ли имело место то, что приводится в этом видео, которое рассылается. По результатам работы комиссии будет дана объективная оценка по данному случаю», - ответил санврач в ходе брифинга в РСК.

    Ранее Садвакас Байгабулов рассказал о работе мониторинговых групп, которые контролируют соблюдение карантинных мер в мегаполисе. Сообщалось, что с начала года оштрафовали более 3 тысяч нарушителей карантина на сумму свыше 200 млн тенге.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Алматы
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