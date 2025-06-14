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    05:57, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Видео о патрулировании учителями водоемов разъяснили в отделе образования Костаная

    В социальных сетях появился видеоролик, где утверждается, что учителя в Костанае якобы вышли на патрулирование водоемов с целью предотвращения несчастных случаев на воде. Разъяснения дали в отделе образования города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жағалау/шомылуға тыйым салынады белгісі
    Фото: Kazinform

    Пользователи выразили обеспокоенность тем, что педагоги привлекаются к подобной деятельности в период летнего отпуска.

    В ответ на это в городском отделе образования пояснили, что речь идет о деятельности профильной площадки «Юный спасатель», реализуемой в рамках дополнительного образования школьников.

    — Ее основная цель — формирование у детей культуры безопасного поведения вблизи водоемов и предупреждение несчастных случаев, — отметили в ведомстве.

    Подчеркивается, что патрулирование как таковое не проводится. Выездные занятия на реке Тобол носят обучающий и профилактический характер. В рамках таких встреч педагоги знакомят школьников с правилами поведения на воде, указывают безопасные участки для купания и проводят разъяснительные беседы. При необходимости наставники также обращаются к другим несовершеннолетним, находящимся в прибрежной зоне.

    В отделе образования добавили, что участие педагогов добровольное и осуществляется в рамках летней занятости. За проведенные занятия предусмотрена оплата труда в соответствии с нормами трудового законодательства.

    Ранее в Минтруда ответили на идею привлекать учителей к патрулированию пляжей летом.

    Теги:
    Регионы Костанайская область Учителя Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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