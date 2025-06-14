Видео о патрулировании учителями водоемов разъяснили в отделе образования Костаная

Пользователи выразили обеспокоенность тем, что педагоги привлекаются к подобной деятельности в период летнего отпуска.

В ответ на это в городском отделе образования пояснили, что речь идет о деятельности профильной площадки «Юный спасатель», реализуемой в рамках дополнительного образования школьников.

— Ее основная цель — формирование у детей культуры безопасного поведения вблизи водоемов и предупреждение несчастных случаев, — отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что патрулирование как таковое не проводится. Выездные занятия на реке Тобол носят обучающий и профилактический характер. В рамках таких встреч педагоги знакомят школьников с правилами поведения на воде, указывают безопасные участки для купания и проводят разъяснительные беседы. При необходимости наставники также обращаются к другим несовершеннолетним, находящимся в прибрежной зоне.

В отделе образования добавили, что участие педагогов добровольное и осуществляется в рамках летней занятости. За проведенные занятия предусмотрена оплата труда в соответствии с нормами трудового законодательства.

Ранее в Минтруда ответили на идею привлекать учителей к патрулированию пляжей летом.