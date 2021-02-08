Видео ночной гонки с ретроавтомобилем изучает полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ночную гонку с участием ретроавтомобиля по оживленному проспекту сняли на видео в Алматы. В департаменте полиции прокомментировали данный инцидент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авторы видео сообщили, что машина едет на скорости 140 км в час.

В пресс-службе департамента полиции ответили, что данный факт был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей.





«В настоящее время сотрудниками Управления местной полицейской службы проводятся проверочно-установочные мероприятия, по результатам которых нарушители правил дорожного движения будут установлены и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Такое поведение на дорогах не позволительно и создает реальную угрозу для других участников дорожного движения. Уже сейчас можно сказать, что здесь присутствует не одно, а несколько нарушений ПДД, за что водитель понесет ответственность», - отметили в полиции.

Позже начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Манап Саттаров дополнил, что водитель «Москвича» привлечен к ответственности.

«Правонарушитель установлен и задержан. Это - гр.А., 1984 года рождения. В его действиях усмотрены сразу четыре нарушения ПДД, за что, соответственно, он привлечен к ответственности. В частности, по признакам следующих правонарушений: ст.590 ч.1 КРКобАП - несоответствие ГРНЗ требованиям стандарта, ст. 595 ч.5 КРКобАП - нарушение правил маневрирования, ст.590 ч.9 КРКобАП - отсутствие технического осмотра ТС, ст.230 ч.2 КРКобАП - отсутствие договора обязательного страхования ГПО», - пояснил Манап Саттаров.

Сообщается, что сейчас нехорошая тенденция складывается у некоторых недобросовестных автомобилистов города. В погоне за популярностью в соцсетях они позволяют себе такого рода преступную халатность и тем самым создают угрозу для окружающих. Такие факты будут строго пресекаться.

Напомним, полиция Алматы открыла охоту на ночных гонщиков. С помощью усиления патрульных нарядов и установки на участках дорог нескольких камер видеонаблюдения сотрудники полиции выявляют любителей «погонять».