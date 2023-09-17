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    18:00, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Видео массовой драки в Алматы прокомментировали в полиции

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    Видеозапись массовой драки распространяется в социальных сетях среди казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам автора ролика, ее сына и его двух друзей избили толпой неизвестные, отобрали телефон, а одному выстрелили в глаз.

    По информации департамента полиции Алматы, данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Алмалинского района по статье «Хулиганство».

    «В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление участников и обстоятельств происшествия», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Теги:
    полиция Алматы Соцсети Видео Правоохранительные органы
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