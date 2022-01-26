Видео этапирования раненых из больницы разъяснили в полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов разъяснил видео, на котором видно, как спецназовцы забирали раненных во время беспорядков из больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент полиции города Алматы дает разъяснение по видео, на котором зафиксирован момент этапирования людей из медицинского учреждения. 16 мужчин на кадрах являются подозреваемыми по уголовному делу, зарегистрированному в Едином реестре досудебных расследований по признакам состава преступления, предусмотренного со статьей 272 УК РК, то есть за участие в массовых беспорядках. В отношении вышеуказанных подозреваемых лиц следственным судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей», - проинформировал Рустам Абдрахманов.

Спикер также добавил, что в условиях изоляции раненым лицам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, Рустам Абдрахманов отметил, что на сегодняшний день, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, на территории города, Алматинской и Жамбылской областей изъято 145 единиц огнестрельного оружия, 82 из которых были похищены из оружейных магазинов, расположенных в Алматы.

Он напомнил, что департамент полиции проводит акцию по приему оружие.