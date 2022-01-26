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Видео этапирования раненых из больницы разъяснили в полиции Алматы

26 Января 2022 14:54
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Видео этапирования раненых из больницы разъяснили в полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов разъяснил видео, на котором видно, как спецназовцы забирали раненных во время беспорядков из больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Департамент полиции города Алматы дает разъяснение по видео, на котором зафиксирован момент этапирования людей из медицинского учреждения. 16 мужчин на кадрах являются подозреваемыми по уголовному делу, зарегистрированному в Едином реестре досудебных расследований по признакам состава преступления, предусмотренного со статьей 272 УК РК, то есть за участие в массовых беспорядках. В отношении вышеуказанных подозреваемых лиц следственным судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей», - проинформировал Рустам Абдрахманов.

Спикер также добавил, что в условиях изоляции раненым лицам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, Рустам Абдрахманов отметил, что на сегодняшний день, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, на территории города, Алматинской и Жамбылской областей изъято 145 единиц огнестрельного оружия, 82 из которых были похищены из оружейных магазинов, расположенных в Алматы.

Он напомнил, что департамент полиции проводит акцию по приему оружие.

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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Видео   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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