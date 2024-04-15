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    12:45, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Участки под новое жилье пострадавшим от паводков проверил глава Минпрома в Актюбинской области

    Новые дома для пострадавших от паводка, Канат Шарлапаев проверил участки
    Фото: Министерство промышленности и строительства РК

    Официальный представитель Министерства промышленности и строительства РК Меруерт Ибраева сообщила о проверке земельных участков для пострадавших от паводков в Актюбинской области, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    14 апреля в ходе поездки в Актюбинскую область министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев проверил состояние земельных участков, выделенных акиматом для строительства нового жилья для пострадавших от наводнения. По информации акимата, в регионе есть 436 готовых земельных участков, в том числе 321 участок в Уилском районе, 77 – в Кобдинском, 22 –в Айтекебийском,10 – в Темирском и 6 – в городе Актобе. 

    Министр будет держать вопрос восстановления на личном контроле, чтобы убедиться в оперативности и качестве проводимых работ, сказала Меруерт Ибраева на брифинге в СЦК. 

    Также, по ее словам, Канат Шарлапаев провел встречу с местными предпринимателями и представителями строительных компаний. В ходе встречи обсуждены планы и стратегия совместной работы в рамках предстоящих восстановительных работ. 

    - Были затронуты вопросы оптимизации процессов строительства, которые помогут ускорить процесс восстановления и повысить его качество. Министр подчеркнул важность прозрачности и открытости на всех этапах реализации проектов, от планирования до непосредственного строительства. Только скоординированные усилия всех участников процесса помогут значительно ускорить восстановление жилищной инфраструктуры, пострадавшей от паводков, - добавила М. Ибраева. 



    Теги:
    Подтопления Правительство РК Регионы Казахстана Строительство Актюбинская область Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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